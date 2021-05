Meer dan 500 personen in Suriname op dit moment besmet met COVID-19

In Suriname zijn op dit moment volgens de registratie van de overheid, meer dan 500 personen besmet met het gevreesde coronavirus. Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

119 besmette personen bevinden zich in het ziekenhuis en 23 in de ICU. In totaal zijn 383 positief geteste personen op dit moment in isolatie. Het totaal aantal besmette personen komt hiermee uit op 525.

Een deel hiervan bestaat uit nieuwe COVID-19 gevallen, die op zaterdag 8 mei zijn geregistreerd namelijk 87. Deze kwamen naar voren na in totaal 302 keer testen.

De cijfers van zaterdag: