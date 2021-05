Wereldwijde ontwikkelingen zorgen voor stijging benzineprijs, ook in Suriname

De prijs van brandstof in Suriname is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw gestegen. Bij SOL is ongelode benzine van 11.98 gestegen naar SRD 12.41 voor een liter. De dieselprijs is nu SRD 11.33 (foto). De stijging van de prijs hangt samen met wereldwijde ontwikkelingen.

In Nederland is de benzineprijs deze week ook tot recordhoogte gestegen. Een liter Euro95 kost nu 1,897 euro. De huidige hoge benzineprijs wordt niet per se veroorzaakt door een hoge olie-prijs.

Er is internationaal meer vraag naar benzine en diesel, maar minder naar kerosine. Die kerosine kan niet worden afgezet en moet voor een deel worden opgeslagen. Door die kosten te dekken wordt de prijs van benzine en diesel hoger, zegt Lucia van Geuns, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies tegen BNR radio.

Volgens het Nederlandse United Consumers is ook de euro-dollarkoers van invloed op de prijs.