OHM en de Bruggenbouwers doneren boeken

OHM heeft de afgelopen weken ontvangen school- en leesboeken uit Nederland van stichting de Bruggenbouwers verdeeld onder scholen in Suriname. Vooral in Nickerie met ondersteuning van stichting Sari hebben de volgende scholen leerrijke literatuur in ontvangst mogen nemen:

Sint. Clara school, St. Alfonsiusschool, O.S R. Laigsingh, O.S Skroetjie weg, O.S Longmay, O.S Zeedijk, O.S Groot-Henar en de Dr. S. Rambaran Mishre school. Stichting OHM dankt stichting de Bruggenbouwers i.h.b. mw. Sharda Ramautar voor dit nobel werk voor onze schoolgaande jeugd.

Ook danken zij de sevawerkers van stichting Sari, hun Nickerie partner voor de distributie in het rijstdistrict.