Nederlandse en twee Surinaamse marihuana telers aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen maand een Nederlander en twee Surinamers aangehouden, die worden aangemerkt als marihuana telers. Dat heeft het Korps Politie Suriname bekend gemaakt.

Na uitgewerkte informatie hebben rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade in de maand april invallen gepleegd op de woonadressen van de Nederlander Mackc P.(48) en de twee Surinamers Aricino V.(39) en Frits A. (44).

In de woning van Mackc trof de politie 332 marihuana potplantjes aan. De plantjes waren ongeveer 1 meter hoog. Ten huize van Aricino werden 7 marihuana potplantjes aangetroffen en bij de woning van Frits 25.

Alle potplantjes zijn door de wetsdienaren in beslag genomen. Het drietal is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld meldt de politie.