Maisha Neus belandt met auto in goot

Deze auto is zojuist in een goot aan de Ephraimzegenweg in Suriname terecht gekomen. Vernomen wordt dat het voertuig bestuurd werd door activiste Maisha Neus.

Volgens de website SUN kwam een voertuig bij het oprijden in botsing met de wagen van Neus. Ze week uit en kwam vervolgens in botsing met een truck. De activiste verloor daarbij de controle over het stuur en belandde met haar voertuig in de goot, aldus de site.

De veroorzaker is daarna doorgereden, maar er is een getuige. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.