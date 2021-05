Afgelopen 24 uur 15 personen postief getest op COVID-19 in Apoera

De afgelopen 24 uur zijn er 15 personen positief getest op COVID-19 in Apoera. 3 personen zijn opgenomen in het MMC te Nickerie,

2 personen zijn in de isolatieruimte te Apoera en 10 personen zijn in thuisisolatie.

De personen die positief getest zijn wonen voornamelijk op Morabush en op plan Apoera. Het COVID-19 Outbreak Management Team van Kabalebo heeft de gezinnen te Morabush reeds geruime tijd in quarantaine geplaatst. Dit zal ook gebeuren met de gezinnen wonende op het plan Apoera.

Er wordt een dringend beroep gedaan op de gemeenschap om de veiligheidsmaatregelen streng in acht te blijven nemen.