Vierjarige jongen ontsnapt aan de dood in zwembad

Een vierjarige jongen is donderdagmiddag ontsnapt aan de dood in een zwembad bij een zwemlocatie in het district Wanica. Hij raakte in het water in de problemen. Hij is gereanimeerd en moest wel met de ambulance worden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

Een gezin bestaande uit een echtpaar en twee kinderen ging om zich te ontspannen bij de zwemgelegenheid. De gezinsleden zwommen in het water. Op den duur lag de jongen op de bodem van het zwembad. Zijn ouders ontdekten hem tijdig en haalden de jongen meteen uit het water.

Samen met de hulp van omstanders wisten zij hem te reanimeren. Toen hij weer begon te ademen, werd de ambulance erbij gehaald. Bij de politie was melding gemaakt van het incident. Zij is naar de plek geweest voor een onderzoek.