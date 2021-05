Verdachte: ‘Huidige COVID-19 situatie in Suriname reden om drugs te gaan verkopen’

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade pleegden in de maand april een inval op een woonadres in de buurt van de Vierde Rijweg. Daarbij werd de 35-jarige Hendrik S. met drugs aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname (KPS).

Bij een onderzoek in de woning hebben de wetsdienaren 750 wikkels hasj, 97 wikkels marihuana en 68 wikkels cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Volgens verklaring van Hendrik is hij vanwege de COVID-19 situatie in het land, al zes maanden bezig drugs te verkopen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld, meldt de politie.