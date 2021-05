Keith Johnson nieuwe directeur van Republic Bank Suriname N.V.

De Republic Bank (Suriname) N.V. heeft recent haar nieuwe managing director, Keith Johnson, mogen verwelkomen. Johnson neemt het roer over van Montague Mc Leod. Na het plotselinge overlijden van de voormalige directeur Sean Husain in maart 2020, heeft Mc Leod de bank bijkans een jaar geleid als waarnemend directeur.

Johnson heeft een lange carrière achter de rug, waarbij hij diverse leidinggevende functies heeft bekleed, beginnende in Republic Bank Guyana. Hij heeft een Executive Master’s degree in Business Administration van de University of the West Indies (UWI), Cave Hill Campus, en een Bachelor of Science in Accountancy van de Universiteit in Guyana. Tevens is hij een Associate van de ‘Institute of Canadian Bankers’.

In de afgelopen 12 jaren, was Johnson de Managing Director van Republic Bank Grenada.

“Ik voel mij vereerd dat ik de kans heb gehad om het team van Republic Bank Suriname te leiden, in deze periode van onzekerheid. Mijn voorgangers hebben een zeer solide basis achtergelaten, en ik ben ze dankbaar voor hun bijdrage. Samen met de ondersteuning van het management en de medewerkers van de Bank, ben ik van plan om te bouwen op de successen uit het verleden, ten gunste van al onze belanghebbenden”, aldus Johnson.

De Bank is Mc Leod, die wederom in zijn functie als Director Corporate Banking is getreden, zeer erkentelijk voor zijn geleverde bijdrage.