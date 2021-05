Directeur Sportzaken krijgt eerste COVID-19 vaccinatie

Gordon Touw Ngie Tjouw, directeur van het Directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft deze week zijn eerste vaccinatie tegen COVID-19 ontvangen. Dit doet hij in navolging van de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, de president van de Republiek Suriname en de Minister van Volksgezondheid, die zich allen reeds tegen het coronavirus hebben gevaccineerd.

Met de Olympische Spelen op komst in juli en andere Internationale Sportevenementen is het raadzaam dat onze topsporters, begeleiders en overige technische staf zich vroegtijdig laten vaccineren, aangezien elke persoon 2 prikjes moet ontvangen binnen 5 tot 6 weken. Om die reden ziet de sportdirecteur in deze periode graag dat de topsporters en begeleiders, die moeten reizen naar het buitenland een voorkeursbehandeling ontvangen om ook hun vaccin te krijgen. Worden deze nationale selecties niet op tijd gevaccineerd dan lopen ze heel wat risico op.

“Wij kunnen en zullen niemand verplichten zich te laten vaccineren”, aldus de sportdirecteur. Echter adviseert Touw Ngie Tjouw in het belang van de volksgezondheid en met het oog op voortgang van sportactiviteiten, de sportgemeenschap zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus.

Wat nu van belang is, dat sportactiviteiten gecontinueerd worden, maar dan mogelijk anders; maar eerlijk, gezond, veilig maar vooral beschermd tegen COVID-19 en de verspreiding daarvan. Touw Ngie Tjouw zal over 5 weken zijn tweede vaccin ontvangen.