Dief steelt waardevolle spullen uit auto terwijl bestuurder roti koopt

Leden van de Recherche van Regio Midden, bijgestaan door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), hebben op vrijdag 30 april de 53-jarige Ulrich S. op zijn woonadres te Flora opgespoord en aangehouden op verdenking van diefstal. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De benadeelde deed op woensdag 28 april aangifte van diefstal op het politiebureau De Nieuwe Grond. De aangever verklaarde dat hij zijn auto geparkeerd had voor een roti shop in het politie ressort De Nieuwe Grond. Dat een neefje als mede inzittende in de auto was. Voorts dat zij uitstapten en de roti shop in liepen om roti te kopen. Dat toen zij uit de auto stapten en in de roti shop gingen een der ruiten van een achterportier van de auto half open stond.

In de auto bevond zich een laptop tas inhoudende onder andere: een geldbedrag in Euro’s, een bracelet van geel metaal, twee mobiele telefoontoestellen, een bos sleutels en andere waardevolle documenten. Toen de benadeelde terug keerde naar zijn auto kwam hij tot de ontdekking dat de tas met inhoud gestolen was.

Met behulp van onder andere camera beelden kwam de politie Ulrich, S. op het spoor als de persoon die zich vermoedelijk heeft schuldig gemaakt aan de diefstal in kwestie. Ulrich was in een auto ter plaatse en zag zijn kans schoon toen de benadeelde zo nonchalant was om zijn auto niet goed af te sluiten toen hij de roti shop instapte.

Zoals eerder aangegeven is Ulrich aangehouden en de auto waarin hij ter plaatse was is door de politie in beslag genomen. Ulrich is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.