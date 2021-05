Bewoner maakt vuurwapen rover afhandig na overval in woning

Twee onbekende mannen zijn vanochtend omstreeks 05.00u een woning aan de Pandit H. Ramsukulweg in Suriname binnen gedrongen. Ze verschaften zich toegang tot het huis door middel van braak, terwijl de bewoners lagen te slapen.

Een van de mannen was gewapend met een vuistvuurwapen en loste enkele schoten. De 26-jarige bewoner en zijn vrouw schrokken wakker, waarna de man des huizes in een worsteling met de gewapende man raakte.

De verdachte werd ontwapenend waarna hij en zijn kompaan in een onbekende richting vluchtten. Niemand raakte gewond. De politie kwam ter plaatse voor onderzoek en heeft het wapen dat in de slaapkamer werd achtergelaten, in beslag genomen. De verdachten konden niets buit maken.

De politie van De Nieuwe Grond heeft de zaak in verder onderzoek.