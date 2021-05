VIDEO: Grote hoeveelheid smeerolie in verstopte riolering

Bewoners van de Louiselaan in Suriname hebben naar zeggen zeker 10 jaar lang elke week bij het Surinaamse ministerie van Openbare Werken (OW) moeten smeken, om kolkenzuigers te sturen. Dit omdat het water na regenbuien niet wegtrok door een verstopte riolering en ze in de stank moesten leven.

Daar is deze week eindelijk verandering in gekomen. Afgelopen dinsdag trokken arbeiders van OW naar de Louiselaan om de verstopte riolering aan te pakken. Ze stuitte daarbij op grote hoeveelheden smeerolie in het systeem, zoals te zien is in onderstaand filmpje.

De medewerkers van OW hebben sterk het vermoeden dat een ondernemer die een auto/sloop bedrijf in de Louiselaan heeft, gewoon smeerolie in het rioleringssysteem heeft gedumpt.

Bekijk de beelden hier: