Politie zoekt vandaag opnieuw naar lichaam Sumanta Bansi

De politie is vanmorgen weer begonnen met het zoeken naar het lichaam van de in 2018 verdwenen studente Sumanta Bansi uit Suriname. De zoektocht vindt plaats in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude waar vorige maand ook al een deel van een schep werd gevonden.

De locatie kwam in beeld op basis van locatiegegevens van Google die gekoppeld waren aan de telefoons van een vader en zoon die verdachte zijn in de zaak, meldt De Telegraaf. De vader en zoon waren op 19 februari rond het middaguur enige tijd in het gebied.

Op 19 april vond de politie een deel van een schep in het water. Volgens de politie een interessante vondst omdat het onderzoeksteam ervan uitgaat dat het lichaam van Sumanta is begraven. De schep wordt nu onderzocht op sporen door het Nederlands Forensisch Instituut.

De politie zoekt vandaag verder in het water en op pand in het gebied met honden, manschappen met prikstokken en een sonarboot meldt De Telegraaf.

Een deel van het recreatiegebied De Hulk tussen Scharwoude en Hoorn is afgezet bij de nieuwe zoekactie naar lichaam vermiste #Sumanta Bansi pic.twitter.com/xfDE25UcDN — Robert Vinkenborg (@RVinkenborg) May 6, 2021