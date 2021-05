Onderschepte cocaïne Tafelberg door justitie vernietigd

De justitiële autoriteiten in Suriname hebben vandaag een partij in beslag genomen drugs vernietigd, door deze in brand te steken.

Daaronder ook een grote partij cocaïne van 903 kilogram, die vorige week werd onderschept te Tafelberg. De vernietiging van deze drugs met een straatwaarde van circa 45 miljoen euro, vond plaats op een locatie te Kraka.

Daarbij zijn ook nog andere kleinere inbeslaggenomen hoeveelheden drugs in brand gestoken.

Vandaag werd ook bekend dat deze week twee vliegtuigen en een auto in beslag zijn genomen van het bedrijf 9 Aviation NV van deze verdachte militair: