Man probeert vloeibare cocaïne in handbagage naar Nederland te smokkelen

Hoewel er momenteel weinig vliegverkeer is naar Nederland, blijven smokkelaars het proberen. Zo heeft het Bestrijding Internationale Drugsbestrijding Team (BID) vorige week dinsdag de 32-jarige drugskoerier Emanuel S. op de J.A. Pengel internationale luchthaven te Zanderij aangehouden.

Volgens het Korps Politie Suriname stond Emanuel op het punt naar Nederland te vertrekken toen hij tijdens controle door de mand viel. In zijn handbagage zijn acht flessen vloeibare cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. De verdachte is, samen met de flessen drug, overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld meldt de politie vandaag.