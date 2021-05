First Lady Suriname krijgt tweede COVID-19 vaccinatie

Afgelopen dinsdag is in Suriname een aanvang gemaakt met de tweede fase van vaccinatie van personen die reeds de eerste prik tegen COVID-19 ontvangen hadden. Ook de first Lady van de Republiek Suriname, Mellisa Santokhi-Seenacherry, heeft haar tweede prikje van het AstraZeneca vaccin inmiddels ontvangen.

Op woensdag 5 mei 2021, precies tien weken na haar eerste prikje, kreeg de presidentsvrouw het tweede prikje toegediend in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Met deze toediening is de presidentsvrouw volledig gevaccineerd tegen het COVID-19 virus.

Voorafgaand aan het inenten werd eerst de bloeddruk van de presidentsvrouw opgemeten. Nadat zij het vaccin ontvangen had, werd zij voor vijftien minuten geobserveerd. “Ik voel me normaal”, zei de First Lady na de observatietijd.

Ze doet een beroep op eenieder om zich te laten inenten tegen het COVID-19 virus. “Zo zullen wij ervoor zorgen dat Suriname op een snellere manier COVID-19 vrij kan zijn en ons leven weer terugkeert naar het oude.”