Drie honden vergiftigd bij inbraak woning officier van justitie

Drie honden van een officier van justitie zijn vergiftigd. Dieven hebben zondag ingebroken in haar woning. De leden van Recherche Midden-Suriname hebben een verdachte woensdag aangehouden in deze zaak.

Dieven drongen de woning van de officier van justitie zondag binnen. Zij haalden alles overhoop en maakten diverse goederen buit. Zij hebben vernielingen aangericht bij hun zoektocht naar kostbare spullen. De boeven hebben drie honden vergiftigd.

Na de ontdekking van de inbraak was aangifte gedaan bij de politie. De recherche van Midden-Suriname heeft Urazo L, die meerdere malen in aanraking is gekomen met justitie, aangehouden. Hij kwam in beeld toen een witte wagen bij de inbraak is opgemerkt.

Het voertuig behoort toe aan een autoverhuurbedrijf. Uit het onderzoek is gebleken dat de vriendin van Urazo L de wagen heeft gehuurd. Het vermoeden bestaat dat Urazo L de wagen zou hebben gebruikt bij de inbraak. De Surinaamse politie heeft de auto aangetroffen en in beslag genomen.

Urazo L heeft advocaat Maureen Nibte in de arm genomen.