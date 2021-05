Automobilist Wenju Dong (46) overleden nadat hij te water raakte

De man die afgelopen dinsdag om het leven kwam nadat zijn auto op z’n kop in een kanaal in Nickerie terechtkwam, is de 46-jarige autobestuurder Wenju Dong. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De automobilist is op dinsdag 4 mei na een verkeersongeval aan de Mr. Attaoellahweg komen te overlijden. De politie van het bureau Paridise kreeg omstreeks 17.35 uur in de middag de melding van een verkeersongeval met dodelijk afloop op voormelde locatie.

Bij aankomst op de plek werd geconstateerd dat Wenju met zijn voertuig reed over de Mr. Attaoellahweg. Hij zat alleen in de auto en kwam vanuit de richting van Henar gaande richting Nieuw Nickerie.

Ter hoogte van het vliegveld van het rijstbedrijf Manglie, verloor de bestuurder vermoedelijk door tot nog toe onbekende reden de controle over de besturing van zijn voertuig.

Wenju geraakte van de weg en belandde het voertuig op z’n kop in het afvoerkanaal. Met behulp van omstanders is hij uit de auto gehaald, maar hij vertoonde geen levensteken meer. Een arts stelde de dood vast.

Het ontzielde lichaam van Wenju is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden