7 kinderen geopereerd tijdens speciale chirurgische missie in Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis in Suriname, heeft zojuist een kinder-chirurgische missie achter de rug, waarbij 7 kinderen met aangeboren anorectale afwijkingen zijn geopereerd. Deze missies worden praktisch jaarlijks uitgevoerd met behulp van gast-specialisten uit het buitenland, echter moest de missie van vorig jaar vanwege de covid crisis worden uitgesteld.

Om de kindertjes weer een jaar te laten wachten, of ze elk een dure uitzending naar het buitenland te laten ondergaan, leek een te zware belasting voor de kindertjes èn de ouders, vandaar dat besloten is om ondanks de covidcrisis alle moeite te doen om de missie voortgang te doen hebben.

De missies werden eerder uitgevoerd in het Sint Vincentius Ziekenhuis en in het Academisch ziekenhuis. De missie heeft voor het eerst plaatsgevonden in het Diakonessenhuis. Voor de organisatie en het land betekende dat een besparing per uitzending (ca. US$ 30.000,- per uitzending).

In het uitvoerend team zaten naast lokale medici een chirurg uit Zwitserland en een chirurg en verpleegkundige uit Nederland. Hierdoor heeft kennisoverdracht aan de lokale chirurgen, de kinderartsen, de verpleging en ondersteunende

medewerkers plaatsgevonden.

Bijkomend voordeel is een geestelijk en sociaal verantwoord milieu voor het kind, immers het is in eigen land met de

familie.

Het Surinaamse ziekenhuis houdt op maandag 10 mei een persconferentie over deze missie.