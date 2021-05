1-jarig jongetje aangevallen door agressieve kwatta aap

Een jongetje van een jaar en acht maanden is dinsdag in bloedende toestand aangetroffen door zijn moeder. Volgens spelende kinderen heeft een aap hem aangevallen aan de Hanna’s Lustweg in Suriname. Het kindje werd per eigen gelegenheid gebracht naar de Spoedeisende Hulp. Hij is voor verdere behandeling opgenomen op de kinderafdeling.

De moeder vertelde aan de politie dat zij bezig was met de afwas. Op dat moment speelde haar zoontje samen met andere kinderen buiten. De moeder hoorde op een gegeven moment dat haar zoontje gilde. Zij nam een kijkje en trof het jongetje bloedend aan. Hij had diverse verwondingen aan zijn lichaam namelijk zijn wangen, neus en beide benen.



De andere kinderen vertelden dat de jongen was aangevallen door een kwatta aap, die weer het omliggende bos was in gerend. De Surinaamse politie kreeg de melding van het gebeuren en ging naar de plaats voor een onderzoek.

De Ateles paniscus, ook wel kwatta of zwarte slingeraap genoemd, is een van de acht apensoorten die in Suriname voorkomen. De dieren blijven hoog in de bomen, vermijden mensen en zijn helemaal niet aggressief aangelegd zegt Dick Lock, woordvoerder van Spidermonkey Reintroduction Project Suriname, tegen onze redactie.

In die omgeving komen er ook geen wilde kwatta apen voor. Er bestaat daarom een sterk vermoeden dat het niet gaat om een wilde aap, maar om een aap die door iemand als huisdier wordt gehouden.

Kwatta apen zijn echter beschermde dieren, die dus eigenlijk helemaal niet als huisdier mogen worden gehouden. Gebeurt dit toch dan kan bovengenoemd incident hiervan het gevolg zijn.