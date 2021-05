Vechtsporter slaat tanden uit mond van man na ruzie

De politie van het bureau Latour heeft op zaterdag 1 mei de 36-jarige vechtsporter Marino D. voor zware mishandeling opgespoord en aangehouden op zijn woonadres. Hij heeft een 26-jarige man na een ruzie zodanig mishandeld dat die enkele tanden kwijt is geraakt, meldt het Korps Politie Suriname.

Marino vond dat het slachtoffer zonder toestemming op zijn woonerf was gegaan. Marino is van mening dat de man in de buurt bekend staat als een crimineel. Op zondag 25 april kwam de verdachte de man in de Hariweg tegen. Op dat moment was het latere slachtoffer bezig gras te maaien met een brushcutter.

Marino gaf het slachtoffer te kennen dat hij niet meer op zijn erf mocht gaan. Het slachtoffer ontkende hetgeen Marino beweerde en er stond een woordenwisseling tussen die twee.

De woordenwisseling liep uit op een handgemeen met als resultaat dat Marino het slachtoffer zwaar mishandelde. De verdachte is beoefenaar van een gevechtsport.

De politie heeft Marino na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.