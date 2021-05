Twee politiemannen vechten voor winkel om vrouwelijke collega

Twee agenten in Suriname hebben gisteren in Paramaribo gevochten om een vrouw die ook politieambtenaar is. Een van hen heeft een verwonding aan zijn onderlip opgelopen en had verder een scheur aan zijn hemd. De ander heeft een bijtwond aan zijn rechterhand overgehouden.

Alle drie waren in politie-uniform gekleed en gingen afzonderlijk naar een winkel aan de Martin Luther Kingweg. Het vermoeden bestaat dat de agente een relatie had met beide mannelijke collega’s. Beide mannen hebben op een bepaald moment voor de winkel met elkaar gevochten.

De politie kreeg de melding van de vechtpartij en ging naar de plaats voor een onderzoek. Het motief voor de vechtpartij is vooralsnog onduidelijk. Deze zaak is overgedragen aan de afdeling Onderzoek Personele Zaken.