Lijnbus klemgereden en in beslag genomen door politie na wangedrag chauffeur

De Surinaamse politie heeft dinsdagochtend een lijnbus klemgereden nadat de buschauffeur zich had misdragen tegen de politie. Hij mocht de weg daarna te voet vervolgen, omdat de bus werd weggesleept.

De chauffeur beging rond 11.00u verkeersovertredingen aan de Van ’t Hogerhuysstraat waarna hij werd aangesproken door een motoragent. De man ging echter tekeer tegen de agent en besloot weg te rijden. De politie kon hem daarna klemrijden aan de Slangenhoutstraat.

Nadat assistentie was ingeroepen kwam de buschauffeur tot rust en werd hem een fikse boete opgelegd. Daarna bleek dat zijn bus niet was herkeurd. Deze werd daarom alsnog ter herkeuring in beslag genomen en weggesleept. Hierna verliet hij de plek te voet met een snelrechtformulier in de hand.

De chauffeur zal zich bij de verkeersrechter moeten verantwoorden voor zijn begane verkeersovertredingen. De sleep- en bergingskosten zijn volgens de wet voor de rekening van de chauffeur.