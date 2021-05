Herdenking gesneuvelde Surinaamse soldaten tijdens Tweede Wereldoorlog

Ook in Suriname is deze week stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 76 jaar geleden. Ieder jaar wordt op 4 mei met oud-strijders en het Surinaamse ministerie van Defensie ook een Dodenherdenking in Paramaribo gehouden.

Deze herdenking vindt plaats bij het monument voor de gevallenen(foto) aan de zuidoostelijke zijde van het Onafhankelijkheidsplein aan de Waterkant in Paramaribo.

Bijna vijfhonderd Surinaamse militairen hebben aan deze oorlog deelgenomen onder de vlag van Nederland, toen nog moederland van Suriname. Dinsdag is de laatste persoon uit de groep van oud-strijders naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Het ministerie van Defensie zal deze traditie van herdenking normaal elk jaar voortzetten.

Vanwege de huidige gezondheidsmaatregelen is er dit jaar geen ceremoniële herdenking gehouden. Minister Krishna Mathoera van Defensie heeft dinsdag wel een bloemstuk gelegd bij het Monument voor Gevallenen (foto). De bewindsvrouw bracht hiermee waardering uit aan deze strijders: