Feyenoord feliciteert Ridgeciano Haps met keuze voor Suriname

De Rotterdamse eredivisie voetbalclub Feyenoord heeft profvoetballer Ridgeciano Haps gefeliciteerd met zijn keuze om uit te komen voor het Surinaamse nationaal elftal. De Surinaamse voetbalbond (SVB) maakte deze week bekend dat de Feyenoorder beschikbaar is voor Natio.

“๐‚๐š๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐ฎ๐ฉ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐๐ฎ๐ญ๐ฒ: Suriname ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Gefeliciteerd met je oproep en keuze, Ridgeciano!” schreef Feyenoord vandaag op haar officiรซle Facebookpagina.

De in Utrecht geboren Haps (27) is een Nederlands betaald voetballer van Surinaamse afkomst, die doorgaans als linksback speelt. Hij tekende in juli 2017 een contract tot medio 2022 bij Feyenoord, dat circa โ‚ฌ6.000.000,- voor hem betaalde aan AZ.

Ook voormalig Feyenoorder Mitchell Te Vrede heeft voor Suriname gekozen.