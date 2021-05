Bestuurder zonder rijbewijs rijdt service station binnen na aanrijding

Een bestuurder zonder rijbewijs heeft afgelopen maandag voor een enorme chaos gezorgd bij een service station aan de Bomaweg. Hij reed de shop van een service station binnen met een stationwagen, toen hij een aanrijding met een afslaande voorligger wilde voorkomen.

Beide voertuigen reden over de Bomaweg komende vanuit Welgedacht A en gaande richting de Welgedacht C weg. Op een gegeven moment sloeg de voorrijder rechtsaf naar de service station. Op hetzelfde moment wilde de stationwagen zijn voorrijder inhalen.

De stationwagen probeerde een aanrijding te voorkomen en week uit naar rechts. Hij raakte de voorlegger daarbij toch eerst in de flank zoals te zien is op de foto (inleg). Daarna verloor hij de controle over het stuur en reed de shop van de service station binnen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Een bromfiets die voor de shop stond is flink beschadigd. Ook een etalage kast werd kapot gereden. De eigenaar van de zaak schat ongeveer US$2000 aan schade te hebben geleden.

De bestuurder van de stationwagen beschikte niet over een geldig rijbewijs. De politie van Boma heeft de zaak in onderzoek.

Via social media en op sommige sites wordt beweerd dat er sprake zou zijn van rovers en/of dat er geschoten zou zijn. Dit is niet het geval meldt de politie aan de redactie van Waterkant.Net. De beelden zijn hieronder te zien: