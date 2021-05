5 coronadoden en 80 nieuwe gevallen

In de afgelopen 24 uur zijn er maar liefst 5 coronadoden genoteerd in Suriname. Het totaal aantal personen dat tot nu toe in het land is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, is hierdoor gestegen van 207 naar 212.

Dat blijkt dinsdagavond 4 mei uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat 80 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 325 keer testen.

Ook is te zien dat het aantal personen in het ziekenhuis weer is toegenomen met 19 en nu 119 bedraagt:

maandag 3 mei afgezet tegen dinsdag 4 mei