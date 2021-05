Woning afgebrand nadat bewoner pot op vuur laat en gaat zwemmen

Een woning te Wanhatti in Marowijne is maandag in vlammen opgegaan. Twee mannen woonden in het huis. Een van hen was thuis, maar de ander niet. Hij was bezig te koken. Hij liet de pot en ging om te zwemmen. In die tussen tijd stond het huis in brand.

De brandweer kreeg maandagmiddag de melding van de brand en rukte meteen uit. Toen zij ter plekke aankwam, was het huis reeds afgebrand. Niemand raakte gewond bij deze brand.

De woning met inboedel is compleet verwoest door de brand. De woning was niet aangesloten op het elektriciteitsnet in Suriname en was ook niet verzekerd. Deze had een oppervlakte van 5 bij 6 vierkante meter.