Penitentiaire ambtenaar arresteert kaas- en ketchupdief

Een 31-jarige man in Suriname heeft kaas en ketchup gestolen uit een winkel in Paramaribo. De winkelierster heeft hem herkend en geconfronteerd met de diefstal. De man stootte toen de vrouw en rende weg.

Een penitentiaire ambtenaar die in de winkel was, zag het gebeuren. Hij trad meteen op en wist de man aan te houden. Hij droeg hem over aan de politie.

De verdachte stal op 29 april reeds kaas en ketchup uit de winkel. Hij ging met een tas en verstopte de spullen daarin. Hij wist onopgemerkt de goederen te stelen en de winkel te verlaten. Hij ging op 30 april tot drie keer toe in de winkel. Het gelukte hem twee keren om kaas en ketchup weg te nemen.

De winkelierster merkte op dat de kaas- en ketchupvoorraad steeds minder werd. Bij het nagaan van de camerabeelden werden de handelingen van de verdachte opgemerkt. Toen hij voor de derde keer ging, werd hij herkend door de winkelierster en vervolgens aangehouden door de penitentiaire ambtenaar.

Bij een onderzoek trof de politie 24 pakken kaas en een aantal flessen ketchup bij hem aan die hij eerder had gestolen. De gestolen goederen werden in beslag genomen. De politie heeft de winkeldief na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.