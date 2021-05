Nog drie verdachten vast in zaak misbruik en exploitatie tienermeisjes

In de spraakmakende zaak, waarbij twee tienermeisjes van respectievelijk 13 en 14 jaar oud seksueel geëxploiteerd werden, zijn opnieuw enkele aanhoudingen verricht. Het gaat om drie mannen meldt het Korps Politie Suriname.

Leden van de afdeling Kapitale Delicten hebben op vrijdag 16 april de verdachten Omar R. en Dirkick R. aangehouden nadat zij zich op het bureau hadden aangemeld. De derde verdachte Donovan P. werd op vrijdag 23 april aangehouden in een ziekeninrichting meldt de politie.

Het drietal is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie. Inmiddels zijn in deze strafzaak meer dan tien personen aangehouden en opgesloten:

In maart werden al drie burgers en drie politiemannen aangehouden op verdenking van misbruik van de twee minderjarige meisjes die als vermist waren opgegeven.

Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen dat de twee meisjes door de burger R.B. (47) in huis waren genomen, waarna hij de meisjes tegen betaling seks liet bedrijven met andere mannen. De ambtenaren van politie die in verzekering zijn gesteld behoren onder meer ook tot de klanten van R.B.

Begin april werden ook de 29-jarige verdachte T.D. en de 40-jarige verdachte W. door leden van de afdeling Kapitale Delicten op hun woonadres in de kraag gevat. Bij de voorgeleiding heeft T.D ontkend dat hij de meisjes seksueel misbruikt heeft. Hij geeft wel toe dat hij met beide meisjes afzonderlijk naar een pension is gegaan waar hij met hun gespeeld heeft.

Met de aanhouding van de drie mannen bedraagt het aantal personen dat vast zit in deze zaak nu 11.