Militairen betrappen auto-inbreker op heterdaad bij restaurant Chi Min

Een groep militairen in Suriname heeft vandaag een man, die verdacht wordt van het inbreken in een auto, op heterdaad betrapt. Ze droegen hem daarna over aan de politie.

De verdachte heeft rond 10.15u vanmorgen ingebroken in een taxi voor restaurant Chi Min aan de Cornelis Jongbouwstraat in Paramaribo. De oplettende militairen hielden zijn gangen in de gaten en hebben de verdachte ter plaatse kunnen aanhouden. Ze schakelden daarna de Surinaamse politie in.

Het is onbekend wat de auto-inbreker heeft weggenomen uit de taxi. Hij werd naar het bureau afgevoerd (foto).