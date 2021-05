Man dood nadat auto op z’n kop in kanaal terecht komt

Bij een verkeersongeval aan het eind van middag in Suriname, waarbij een voertuig in een kanaal terecht kwam, is één persoon om het leven gekomen. Het ongeval vond plaats aan de Mr. Ataoellaweg in het district Nickerie.

Volgens de eerste informatie zou de bestuurder tijdens het inhalen de controle over het stuur hebben verloren. De auto raakte van de weg en kwam op z’n kop terecht in het irrigatiekanaal, tegenover het vliegveld van Manglie aan bovengenoemde weg.

Omstanders die het ongeval zagen gebeuren hebben meteen actie ondernomen en probeerden de bestuurder uit de auto te krijgen. Helaas bleek hij al overleden te zijn.

Op dit moment zijn verschillende eenheden van de Surinaamse politie en ook de brandweer ter plaatse. Er wordt onderzocht of er meer mensen in het voertuig zaten. Tot op dit moment is gebleken dat dit niet het geval is.