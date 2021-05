Kolonel Henri van Axeldongen nieuwe waarnemend bevelhebber leger

Het Nationaal Leger van Suriname heeft per 3 mei jl. een nieuwe leiding. Kolonel Henri van Axeldongen is door president Chandrikapersad Santokhi aangesteld als waarnemend bevelhebber, in de plaats van Robert Kartodikromo die met pensioen gaat.

Het team van Van Axeldongen bestaat verder uit de luitenant-kolonels Werner Kioe A Sen, Ashok Jagdew, Franklin Blokland, Petrus Wasimin, Bob Mangal, Lea Hynes-Parris en Marven Blokland.

Het staatshoofd, zei als opperbevelhebber der strijdkrachten, dat het nieuwe team past binnen de voornemens die de regering heeft bij de ontwikkelingen van Suriname. Het Nationaal Leger is een onmisbare speler voor de veiligheid en ontwikkeling van het land.

Het nieuwe team past ook in de nieuwe benadering van de minister van Defensie, namelijk om terug te gaan naar discipline en paraatheid als core business van het leger. De plannen zijn om de organisatie te transformeren naar een instituut dat volwaardig kan functioneren binnen de uitdagingen van deze tijd, nationaal en internationaal.

Het staatshoofd noemde het belangrijk en uniek om de verantwoordelijkheid van het Nationaal Leger op de schouders te nemen en om samen met de regering leiding, sturing en richting te bepalen én resultaten neer te zetten van een gewapende macht, vooral in tijden van crisis.

President Santokhi: “Deze regering vertrouwt erop dat u op waardige wijze inhoud zal geven aan uw nieuwe functies, in belang van de veiligheid en ontwikkeling van Suriname.” Hij voegde eraan toe dat het volk hoge verwachtingen heeft van de nieuwe legerleiding. De regering heeft ook de potentie in de nieuwe leiding gezien en heeft er vertrouwen in dat zij instaat is de transformatie van het Nationaal Leger in te zetten.

De opperbevelhebber sprak zijn erkentelijkheid uit aan bevelhebber Kartodikromo en de aftredende commandanten voor de wijze waarop zij hun taken hebben verricht vanaf het aantreden van de regering. Zij hebben zich als professionals opgesteld en alle aan hen opgedragen taken naar behoren uitgevoerd.