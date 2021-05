Bromfietser ernstig gewond aan been na aanrijding

Een bromfietser is zojuist ernstig gewond geraakt aan zijn been, bij een aanrijding aan de Charlesburgweg in Suriname. De bromfietser wilde afslaan maar kwam daarbij in botsing met een tegenligger.

Het slachtoffer reed rond 18.15u over bovengenoemde weg, komende vanuit de Ringweg en gaande richting Henk Arronstraat. Hij wilde rechts afslaan naar de bakkerij, maar kwam in botsing met een auto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam.

De bromfiets is daarna tot stilstand gekomen tegen een voertuig, dat langs de weg stond geparkeerd. De bromfietser raakte gewond aan zijn been: zijn linkerbeen zou zijn verbrijzeld.

Een ambulance werd ingeschakeld om de man naar de SEH te vervoeren. De politie is ter plekke bezig met het onderzoek.