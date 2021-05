In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 54 nieuwe COVID-19 gevallen aan het licht gekomen, na in totaal 143 keer testen. Dat blijkt maandagavond 3 mei uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

100 besmette personen bevinden zich momenteel in het ziekenhuis en 23 in de ICU. In totaal zijn 283 positief geteste personen op dit moment in isolatie.

De cijfers van maandag: