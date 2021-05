42-jarige man steelt twee accu’s uit autobus

De politie van het bureau Latour heeft op woensdag 28 april de 42-jarige verdachte Sunildath D. meer bekend als ‘Glenn’ na bekomen informatie opgespoord en aangehouden. Sunildath wordt ervan verdacht in de nacht van zondag 25- op maandag 26 april twee accu’s van een autobus gestolen te hebben, meldt het Korps Politie Suriname.

De bus stond geparkeerd op een woonadres te Ephraimzegen. Het voertuig was niet afgesloten toen de diefstal plaats vond.

De eigenaar deed aangifte bij de politie en ging daarna zelf op onderzoek uit. In de buurt. Hij kreeg de informatie dat Sunildath de persoon was die de accu’s gestolen had.

Toen Sunildath te horen kreeg dat de eigenaar van de bus erachter was gekomen dat hij de accu dief was bracht hij één van de accu’s terug. De andere had hij inmiddels verkocht voor een monteur voor een bedrag groot Srd.100,-.

Op aanwijzing van Sunildath werd de 56-jarige monteur opgespoord en aangehouden ter zake heling door de politie van Latour. Daarbij is de gestolen accu in beslag genomen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de monteur, na verhoor, heen gezonden maar Sunildath is in verzekering gesteld ter zake gekwalificeerde diefstal. De in beslag genomen accu is inmiddels terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar meldt de politie.