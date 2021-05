VIDEO: Bestuurder valt in slaap; auto over de kop en in goot

Bij een eenzijdig verkeersongeval vanmorgen rond 06.45u in Suriname, is de bestuurder van deze auto in een goot langs de weg geëindigd. De man reed over de Indira Gandhiweg vanuit Lelydorp en viel ter hoogte van de Meursweg in slaap achter het stuur.

Toen hij wakker schrok zag hij dat hij zich op de verkeerde rijhelft bevond met het voertuig. Hij probeerde dit snel te corrigeren door het stuur een ruk naar links te geven. Hij raakte vermoedelijk daarbij echter een verhoging langs het midden van de weg.

Hierbij verloor hij de controle over het stuur en sloeg de auto over kop, waarbij het voertuig tot stilstand kwam in de goot. De bestuurder kwam wonder boven wonder met de schrik vrij.

Een berger moest de zwaar beschadigde auto afslepen: