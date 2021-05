‘Papegaaitjes Covid-19 specialisten’ ontvangen certificaat van minister

In verband met de certificaat uitreiking aan de ‘Papegaaitjes Covid-19 informatiespecialisten’, heeft de minister van Volksgezondheid in Suriname drs. Amar Ramadhin op uitnodiging van de directrice, afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan de peuterschool. Het trainen van de pupillen heeft een maand geduurd en zij zijn getraind in de MoHaNa maatregelen, namelijk; Mondkapje op, Handen wassen en Afstand houden.

Na interactief bezig te zijn met de kinderen sprak de minister de kinderen kort toe over Covid-19 en de maatregelen welke toegepast moeten worden om niet besmet te raken met het virus. De minister gaf het personeel aan dat “Covid-19 alle leeftijdsgroepen zo ook kinderen treft.

“Als jullie de maatregelen in acht blijven nemen dan weten wij dat de besmetting van jullie naar de kinderen voorkomen kan worden. Het is dus heel belangrijk dat jullie rolmodellen zijn voor de kinderen”. De minister stelde verder dat het belangrijk is om de bewustwording onder kinderen over de Covid-19 voorzorgsmaatregelen ook te vergroten.

Vennelay Lagadeau, directrice van de Papegaaitjes, zegt dat zij de afgelopen periode een intensieve training hebben uitgezet met de kinderen om de Covid-19 voorzorgsmaatregelen te leren, maar ook om die te helpen overdragen aan de Surinaamse gemeenschap. “Covid-19 is er en wij moeten ons aanpassen en wij beginnen daarom bij de kinderen”. Lagadeau hoopt dat zij met deze Covid-19 informatiespecialisten een bijdrage zal leveren aan de veiligheid van de Surinaamse samenleving.