Nu 9 gedetineerden Santo Boma positief getest op COVID-19

Het aantal COVID-19 positief geteste gedetineerden in de Centrale Penitentiaire Inrichting Santo Boma is maandag opgelopen naar negen. In eerste instantie ging het om zeven. Maandag is het resultaat van nog twee positief geteste gevangenen bekend geworden.

Het begon vorige week toen een penitentiaire ambtenaar van de keukenafdeling eerst positief werd getest. Daarna werd een collega van hem positief bevonden.

Er waren sedert het positief getest zijn van de ambtenaren gedetineerden afgezonderd. Zeven van hen zijn positief getest en daarna nog eens twee.

Er zijn momenteel nog enkele gevangenen afgezonderd waarbij hun gezondheidstoestand in de gaten wordt gehouden. De positief geteste gedetineerden zijn in een aparte ruimte in de inrichting ondergebracht.