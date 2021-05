VIDEO: Busje ‘vliegt’ in kanaal na inhaalmanoeuvre

De bestuurder van dit busje in Suriname mag van geluk spreken, dat hij er heelhuids van af is gekomen. De man kwam vanmiddag rond 12.00u met zijn voertuig terecht in het water van een irrigatiekanaal in Nickerie.

Het vermoeden bestaat dat dit gebeurde bij een inhaalmanoeuvre toen hij reed over de Delhiweg in het rijstdistrict. Daarbij verloor hij waarschijnlijk de controle over het stuur waardoor het voertuig in het kanaal terecht kwam. Hij wist het voertuig veilig te verlaten.

De Surinaamse politie werd snel ingeschakeld en heeft de zaak in onderzoek. Hieronder een kort filmpje van de situatie ter plaatse: