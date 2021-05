Excuses Albert Heijn na grapje over broccoli verwijzing Songfestivalnummer

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn heeft excuses gemaakt na commentaar op een grappig bedoelde uiting over broccoli, met verwijzing naar het songfestivalnummer van Jeangu Macrooy. In het nummer zingt de uit Suriname afkomstige zanger ‘Yu no man broko mi‘ hetgeen direct door velen werd vertaald naar ‘You are my broccoli‘.

Albert Heijn besloot weken geleden hierop in te haken en maakte een posting met een foto van broccoli en de bijbehorende tekst ‘Ook zo’n trek gekregen na het horen van ons Songfestivalliedje?‘. Maar volgens diverse Nederlandse media zouden Surinaamse Nederlanders boos zijn worden om die grappig bedoelde advertentie.

Zo schrijft De Telegraaf dat de boze mensen vinden dat de commercie voorbijgaat aan de echte betekenis van de tekst. Albert Heijn zelf zegt dat ze met een knipoog heeft ingespeeld op wat er naar aanleiding van het nummer los kwam. “We hebben veel leuke reacties gekregen en een paar negatieve. Het is nooit onze bedoeling geweest iemand voor het hoofd te stoten” aldus het bedrijf.

Macrooy liet begin maart het nummer Birth of a New Age horen, waarmee hij Nederland deze maand vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Het refrein bestaat uit een zin in Sranantongo, waarin Macrooy zingt dat niemand hem kan breken. Hij wil hiermee zijn Surinaamse afkomst eren.

De advertentie waar het om ging