Vanaf vandaag 4e online registratie COVID-19 steun

De Regering van Suriname roept hierbij alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19 pandemie getroffen zijn, om zich vanaf zaterdag 1 mei t/m maandag 10 mei 2021 online te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid.

Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Financiën en Planning (Belastingdienst Suriname).

Deze registratie is bedoeld voor degenen die zich in februari, maart en april 2021 niet hebben geregistreerd. Personen die zich in februari, maart of april hebben geregistreerd, zijn gevrijwaard van deze registratie. Vermeldenswaard is ook dat degenen die zich in mei registreren, niet in aanmerking komen voor de covid steun over de maanden februari, maart en april maar wel over de maand mei.

Aan de personen die zich in 2020 geregistreerd hadden en zich in februari, maart of april 2021 niet hebben geregistreerd, wordt gevraagd om zich op nieuw te registreren tijdens deze nieuwe online registratie.

Wanneer komt u in aanmerking?

1. Personen die in loondienst zijn of waren: hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19 pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf maart 2020;

2. Bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;

3. Bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege COVID-19 pandemie vanaf maart 2020;