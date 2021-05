Startsein gegeven voor asfaltering weg naar Ricanaumofo

De regering van Suriname heeft gisteren het ceremoniële startsein gegeven voor de asfaltering van de weg naar Ricanaumofo. Deze plechtigheid heeft zich voltrokken in de oude bauxietstad Moengo in het district Marowijne. De Wilfred Roland Vervuurtweg, die geasfalteerd zal worden, verbindt Moengo met het dorp Ricanaumofo.

Ricanaumofo is een dorp in het district Marowijne en ligt aan de monding van de Ricanaukreek in de Cotticarivier. Het Surinaamse dorp is via de rivier verbonden met Moengo.

Districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuid-West spreekt van een heugelijk feit. Voorgaande regeringen hebben geen prioriteit gegeven aan de asfaltering van de weg. “Goede infrastructuur heeft vele voordelen voor het volk. Met name het stimuleren van economische ontwikkeling. Een groot deel van de bewoners van het dorp doet aan landbouw. Zij spreekt de hoop uit dat de geasfalteerde weg een positieve bijdrage zal leveren, aan de ontwikkeling van Ricanaumofo in het algemeen en die van Suriname in het bijzonder.”

Ravano Misiedjan, dorpsbewoner van Ricanaumofo, is de regering dankbaar voor het gegeven dat zij ondanks de moeilijke financiële situatie prioriteit geeft aan de weg. “We hebben het moeilijk in het land, maar de regering doet er alles aan om onder andere de bouw van scholen en wegen aan te pakken. De vicepresident is zijn belofte nagekomen. De vp zei, “ik heb gezorgd voor het aanleggen van deze weg en ik zal ervoor zorgen dat het wordt geasfalteerd.””

Parlementariër Mahinder Jogi, zegt als lid van de vaste commissie Openbare Werken, dat het een bewuste keus is van de regering om meer ontwikkeling te stimuleren in achtergestelde gebieden. “U bent hier bezig 20 miljoen USD te investeren voor de mensen van Moengo. Dat vind ik geweldig.”

Geneviëve Jordan, volksvertegenwoordiger van Marowijne, was lovend over de aandacht die de regering schenkt aan de infrastructuur. De bewoners van dit gebied hebben jarenlang de slechte conditie, waaronder de kuilen van deze weg moeten trotseren. Zij noemt dit project een bijzondere ontwikkeling voor het gebied. Jordan deed een beroep op de autoriteiten om ook de nodige wegmarkeringen en aanduidingen aan te brengen.

Volgens minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is het een uitdaging geweest om, gezien de huidige situatie, ervoor te kiezen welke projecten worden uitgevoerd. “We zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben ons maandenlang gebogen over situaties.” De bewindsman zegt in het veld geweest te zijn om na te gaan welke projecten belangrijk en urgent zijn. Die zijn geselecteerd voor de uitvoering. De minister geeft de garantie dat alle districten gelijke kansen zullen krijgen.