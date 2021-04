Mark X komt op verkeerde rijhelft terecht en raakt tegenligger

Bij een aanrijding tussen twee auto’s vrijdagavond aan de Magentaweg in Suriname, is één persoon zwaargewond geraakt. Rond 19.00u kwamen twee voertuigen ter hoogte van pandnummer 153 met elkaar in botsing.

De benadeelde kwam vanuit de kant van het Magentakanaal en ging richting Indira Gandhiweg. Vanuit de tegengestelde richting kwam er een Mark X aangereden, die op de rijhelft van de ander terecht kwam. Hierdoor ontstond er een zware botsing.

Door de klap kwam de benadeelde met zijn voertuig in een goot langs de weg terecht en raakte zwaargewond. Beide voertuigen raakten behoorlijk beschadigd.

De melding kwam bij de politie terecht, die vervolgens een ambulance en de Surinaamse brandweer inschakelde. De andere auto: