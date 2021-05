Commissie Mijnals woedend op KNVB over besluit niet mee te doen aan Britse boycot

De commissie Mijnals, die zich bezighoudt met racisme, discriminatie en inclusiviteit in het Nederlandse voetbal, is niet te spreken over de reactie van de KNVB op de boycot van social media door de Britse sportwereld.

De Britse sportwereld is vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur overgegaan tot een breed gedragen boycot van social media. De boycot duurt het gehele weekeinde en loopt maandag pas om middernacht af. Er wordt vooral een vuist gemaakt tegen verbaal geweld, vaak met een racistisch of discriminerend karakter, op alle digitale platformen.

De voetbalbond liet eerder vandaag weten niet mee te doen aan deze boycot. De commissie Mijnals had geadviseerd om wel met de actie mee te doen, maar dat advies heeft de KNVB dus naast zich neergelegd meldt de NOS.

Volgens een woordvoerder van de KNVB is de boycot in Engeland een logische volgende stap, gezien de voorgeschiedenis met grote publieke incidenten. “Het is daar al langer een groot probleem. Die voorgeschiedenis kennen wij hier niet en dan komt een boycot uit het niets”, liet de KNVB weten.

Humberto Tan, voorzitter van de commissie Mijnals die in juli 2020 in het leven werd geroepen door de KNVB, is verontwaardigd door deze uitspraak van de KNVB. Hij vindt dat er in Nederland wel sprake is geweest van racistische incidenten meldt de NOS vandaag en dat je in een grot geleefd moet hebben als je dit niet weet.