Familie geschokt: website SUN verspreidt foto van levende man als verkeersdode

In Suriname heeft de website SUN zich de woede van de familie van Soekijat Sadi op de hals gehaald. Bij een artikel over een dodelijk verkeersongeval aan de Tawajariepolderweg ter hoogte van Creola, verspreidde SUN onderstaande foto van de springlevende heer Sadi en suggereerde dat hij het dodelijk slachtoffer zou zijn. Dit tot grote schrik van zijn familie.

Bij het tragisch verkeersongeval dat gisterochtend plaatsvond, kwam de heer Bonjamin Sojo om het leven. Hij raakte bekneld in het blauwe voertuig (foto) dat over de kop sloeg, vermoedelijk nadat de bestuurder moest uitwijken voor een truck.

De dochter van de heer Sadi is niet te spreken over de actie van webssite SUN. “De meneer op de foto is mijn vader, hij leeft nog en zit thuis. We zijn ook geen familie. Ga goede foto’s en informatie zoeken want jullie geven de overige familieleden een hartaanval“, zei ze op Facebook.

De site heeft de foto inmiddels verwijderd, zonder daar verder aandacht aan te besteden of excuses te maken aan de familie.

Het is overigens niet de eerste keer dat de site onzorgvuldig is. Vorige maand verzon de site een interview met waarnemend korpschef Henry Seedorf. En in januari was advocaat Lobo niet te spreken over onjuiste berichtgeving van SUN.

De site plaatste de foto van dhr. Soekijat Sadi als zijnde het dodelijk slachtoffer.