VIDEO: Verzakking in wegdek te Commewijne

Dit zijn beelden uit Commewijne, waar er op dit moment sprake is van een wegverzakking. Het gaat om de weg van Meerzorg naar Nieuw-Amsterdam. Het verkeer is door deze wegverzakking gestremd en moet omrijden.

De redactie verneemt dat het begon met een kleine verzakking die door het wassende water een flink stuk groter is geworden. De districtscommissaris van Commewijne heeft inmiddels contact gehad met de Surinaamse minister van Openbare Werken. Er zal gelijk actie worden ondernomen.

In Suriname hebben verschillende delen van het land last van hoog water. Wellicht dat deze verzakking ook veroorzaakt is door de grote regenval van de afgelopen tijd.

Een filmpje van de situatie ter plaatse.