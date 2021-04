Veroordeelde oud-legerleider Bouterse bij gerechtsgebouw

De Surinaamse oud-president Bouterse kwam vanmorgen aan bij het gerechtsgebouw aan de Mrg. Wulfingstraat. Daar vindt de voortzetting van het 8 december strafproces plaats. Slechts een handjevol sympathisanten en deze inheemse muzikanten (foto) verwelkomden de oud-legerleider.

De Krijgsraad in Suriname veroordeelde Bouterse in 2019 bij verstek tot twintig jaar cel voor het medeplegen van de moord op vijftien politieke tegenstanders van zijn regime in 1982.

Hierna tekende de advocaat van Bouterse, mr. Irwin Kanhai verzet aan tegen veroordeling van de oud-president. Vorige maand verwierp de Krijgsraad de excepties van Kanhai. Vandaag kan dus een aanvang worden gemaakt met de inhoudelijke behandeling van het verstekvonnis.

Van de rechtbank moest NDP voorzitter Bouterse aanwezig zijn bij de behandeling van zijn zaak.

UPDATE – Bouterse stond na 15 minuten weer buiten. Op 31 mei is er weer een zitting en komt de verdediging aan het woord.