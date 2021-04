Het verkeer op de Oost-Westverbinding in Suriname, was vanmiddag gestremd nadat een vrachtwagen met container nabij Coronie dwars over de weg kwam te liggen (foto).

Het verkeersongeval gebeurde in het stuk na de Coppenamebrug en voor Totness. Omdat de weg in beide richtingen hierdoor werd afgesloten ontstonden aan beide kanten lange files.

Wat de vrachtwagen vervoerde en hoe deze is omgeslagen is nog niet bekend.